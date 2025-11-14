Doppelmord - Spurensicherer Günter Wessel untersucht unsichtbare BlutspurenJetzt kostenlos streamen
Perspektiven des Todes
Folge 15: Doppelmord - Spurensicherer Günter Wessel untersucht unsichtbare Blutspuren
32 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Zwei Frauen verschwinden spurlos aus ihrem idyllischen Dorf – und hinterlassen ein rätselhaft verschlossenes Badezimmer voller verborgener Blutspuren. Spurensicherer Günter Wessel folgt jedem Hinweis, der das Unsichtbare sichtbar macht, doch je mehr er entdeckt, desto größer wird der Verdacht auf ein Verbrechen ohne Leichen. Ein Nachbarsohn gerät ins Visier der Ermittler.
