Piet Pirat
Folge 12: Hilfe, die Kombüse brennt!
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Während Berend das Mittagessen zubereitet, spielen Piet, Krista und Steven Karten. Als Piet und Krista sich über Stevens Spielweise aufregen, verlässt Steven den Tisch und will nicht mehr mitspielen. Piet fragt daraufhin Berend, ob er mitspielen möchte. Er ist einverstanden und schickt Steven in die Kombüse, der wenig später ein Feuer entdeckt, das durch Berends Unvorsichtigkeit ausbrach. Nachdem Steven vergeblich um Hilfe gestikuliert, entschließt er sich, selbst das Feuer zu löschen und wird als Held gefeiert.
