Piet Pirat
Folge 17: Steven geht baden
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Steven ist vom Streichen mit Farbe beschmiert und muss dringend ein Bad nehmen, beschließen Piet, Berend und Krista. Doch Steven hat keine Lust und versteckt sich. Nach langer Suche findet Piet ihn schließlich schlafend in seiner Hängematte. Piet, Berend und Krista holen kurzerhand den Badebottich und stellen ihn unter Stevens Hängematte. Dann lösen sie die Seile von Stevens Hängematte, so dass Steven genau in das Badewasser fällt...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick