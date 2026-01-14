Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Piet Pirat

Steven geht baden

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 17vom 14.01.2026
Steven geht baden

Steven geht badenJetzt kostenlos streamen

Piet Pirat

Folge 17: Steven geht baden

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Steven ist vom Streichen mit Farbe beschmiert und muss dringend ein Bad nehmen, beschließen Piet, Berend und Krista. Doch Steven hat keine Lust und versteckt sich. Nach langer Suche findet Piet ihn schließlich schlafend in seiner Hängematte. Piet, Berend und Krista holen kurzerhand den Badebottich und stellen ihn unter Stevens Hängematte. Dann lösen sie die Seile von Stevens Hängematte, so dass Steven genau in das Badewasser fällt...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Piet Pirat
Studio 100 Kids
Piet Pirat

Piet Pirat

Alle 1 Staffeln und Folgen