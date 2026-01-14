Piet Pirat
Folge 2: Sturm ahoi
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Berend hat Geburtstag und Piet, Krista und Steven wollen ihn mit einer selbstgebackenen Sahnetorte überraschen. Berend ist gerührt, dass seine Freunde an seinen Ehrentag gedacht haben. Doch als Krista Steven bittet, für alle Teller und Gabeln zu holen, teilt Berend den anderen mit, dass es seine Sahnetorte ist und dass er sie nicht teilen wird. Ein Sturm kommt auf und die Sahnetorte verteilt sich unfreiwillig in den Gesichtern von Piet, Krista und Steven, die auf diese Weise doch noch etwas von der Torte abbekommen.
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