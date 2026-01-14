Die Maus auf RollschuhenJetzt kostenlos streamen
Piet Pirat
Folge 4: Die Maus auf Rollschuhen
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Als eine Maus an Bord des krummen Kahns auftaucht, bekommt Krista riesige Angst. Kapitän Piet und Berend bauen sofort eine Mausefalle und warten auf den kleinen Nager. Doch nachdem sie die Maus erwischt haben, müssen die beiden feststellen, dass es sich dabei nur um eine Spielzeugmaus handelt. Die Maus auf Rädern gehört Steven, der Krista einen Schreck einjagen wollte.
