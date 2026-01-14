Piet Pirat
Folge 16: Seealgen-Grippe
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Krista und Berend lesen zusammen ein Buch über gefährliche Seekrankheiten. Dort wird die sogenannte Seealgen-Grippe beschrieben, die sich durch grüne Flecken am Körper bemerkbar machen soll. Als Steven den Raum betritt, sind die beiden fest davon überzeugt, dass er die Seealgen-Grippe hat, da er mit grünen Flecken übersät ist. Sofort versuchen sie mit einigen Ratschlägen aus dem Buch, Steven zu helfen, bis Piet Pirat die Bescherung entdeckt. Er klärt Berend und Krista auf, dass die Flecken lediglich vom Geländerstreichen stammen.
