Piet Pirat
Folge 15: Ausgetanzt!
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Berend und Steven wollen vor Piet und Krista eine Ballettvorführung zum Besten geben. Doch als Steven es nicht schafft, Berend für eine Hebefigur hochzuheben und dafür auch noch von Berend beschimpft wird, springt kurzerhand Krista Kräftig ein. Sie übernimmt Stevens Part und tanzt den Tanz mit Berend zu Ende. Nicht ohne Folgen für Berend, denn der hat am Ende des Tanzes ganz schöne Kopfschmerzen...
