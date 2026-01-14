Piet Pirat
Folge 19: Steven taucht ab
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Es ist ein sehr heißer Tag und Steven beschließt, eine Runde im Meer zu schwimmen, um sich etwas abzukühlen. Berend ist von der Idee nicht so begeistert und hat Angst, dass Steven Haien zum Opfer fallen könnte. Aber Piet Pirat lässt Steven den Sprung ins Wasser wagen. Nach einer Stunde scheint Steven immer noch nicht zurückgekehrt zu sein und Piet, Krista und Berend machen sich auf die Suche. Steven ist nicht mehr aufzufinden und die Trauer ist groß. Aber niemand hatte bemerkt, dass der verschollen geglaubte Schwimmer durch eine Luke ins Schiff geklettert war.
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