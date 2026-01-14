Piet Pirat
Folge 22: Schlauer Berend
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Berend hat eine alte Truhe gefunden, in der sich Sachen von seiner Großmutter befinden. Neben einigen anderen Sachen entdeckt er eine Brille, die er sich sofort aufsetzt. Kapitän Piet findet, dass er mit Brille viel intelligenter aussieht und der stolze Berend beschließt, sie nie mehr abzusetzen. Als er seine Brockenpampe zubereiten will, kommen die ersten Schwierigkeiten auf ihn zu, weil er durch die Brille alles verschwommen sieht und er verwechselt sämtliche Zutaten
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick