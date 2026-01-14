Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Piet Pirat

Von Nichts kommt Nichts

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 27vom 14.01.2026
Von Nichts kommt Nichts

Von Nichts kommt NichtsJetzt kostenlos streamen

Piet Pirat

Folge 27: Von Nichts kommt Nichts

5 Min.Folge vom 14.01.2026

Während Piet und Krista an Land einkaufen, sorgen Berend und Steven auf dem Krummen Kahn für Ordnung. Da Steven Appetit auf eine von Berends Sahnetorten hat, nutzt Berend die Gelegenheit und lässt den Hungrigen schuften. Nachdem Steven das ganze Schiff auf Hochglanz gebracht hat, serviert ihm Berend wie versprochen die leckere Sahnetorte. Aber Steven ist nach der vielen Arbeit bereits eingeschlafen...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Piet Pirat
Studio 100 International
Piet Pirat

Piet Pirat

Alle 1 Staffeln und Folgen