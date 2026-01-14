Von Nichts kommt NichtsJetzt kostenlos streamen
Piet Pirat
Folge 27: Von Nichts kommt Nichts
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Während Piet und Krista an Land einkaufen, sorgen Berend und Steven auf dem Krummen Kahn für Ordnung. Da Steven Appetit auf eine von Berends Sahnetorten hat, nutzt Berend die Gelegenheit und lässt den Hungrigen schuften. Nachdem Steven das ganze Schiff auf Hochglanz gebracht hat, serviert ihm Berend wie versprochen die leckere Sahnetorte. Aber Steven ist nach der vielen Arbeit bereits eingeschlafen...
