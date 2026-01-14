Piet Pirat
Folge 40: Klamottentausch
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Auf dem Krummen Kahn ist großer Waschtag und alle genießen das entspannende Schaumbad. Steven langweilt sich nach dem Baden und beschließt, Piet und Berend einen Streich zu spielen, indem er heimlich ihre Anziehsachen vertauscht. Als die beiden aus dem Bottich steigen, müssen sie notgedrungen die Sachen des anderen anziehen und Piet macht sich auf die Suche nach dem Klamotten-Dieb. Krista, die das Treiben von Steven beobachtet hat, amüsiert sich prächtig und plappert versehentlich aus, dass Steven hinter der Vertausch-Aktion steckt.
