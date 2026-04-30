Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Beflügelter Einsatz für Dr. Dreesen

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 10vom 30.04.2026
Beflügelter Einsatz für Dr. Dreesen

Beflügelter Einsatz für Dr. DreesenJetzt kostenlos streamen

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 10: Beflügelter Einsatz für Dr. Dreesen

46 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12

Ein besonderer Moment steht bevor: Nach Wochen intensiver Pflege dürfen Island-Stute Sky und Mini-Shetty-Wallach Willi zurück zum Pferdeschutzhof Klepperstall - und von dort hoffentlich in ein neues Zuhause. In der Praxis sorgt Rhodesian Ridgeback-Dame Cimba mit rätselhaftem Krallenverlust für Sorgen. Zudem wartet ein Außeneinsatz beim Tierschutz Siebengebirge, bei dem Silvia Schulte und Dagmar Wolf von der Stadttauben-Hilfe jede Menge Arbeit für den Doc mitbringen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
SAT.1 GOLD
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Alle 6 Staffeln und Folgen