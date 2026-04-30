Beflügelter Einsatz für Dr. DreesenJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 10: Beflügelter Einsatz für Dr. Dreesen
46 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Ein besonderer Moment steht bevor: Nach Wochen intensiver Pflege dürfen Island-Stute Sky und Mini-Shetty-Wallach Willi zurück zum Pferdeschutzhof Klepperstall - und von dort hoffentlich in ein neues Zuhause. In der Praxis sorgt Rhodesian Ridgeback-Dame Cimba mit rätselhaftem Krallenverlust für Sorgen. Zudem wartet ein Außeneinsatz beim Tierschutz Siebengebirge, bei dem Silvia Schulte und Dagmar Wolf von der Stadttauben-Hilfe jede Menge Arbeit für den Doc mitbringen.
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