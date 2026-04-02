Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Fellpflege bei Waschbär-Baby Lotte

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 6vom 02.04.2026
Fellpflege bei Waschbär-Baby Lotte

Fellpflege bei Waschbär-Baby LotteJetzt kostenlos streamen

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 6: Fellpflege bei Waschbär-Baby Lotte

46 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12

Bei Kaninchen Fussel steht alles auf dem Spiel: Das kleine Langohr leidet unter einer schweren Augenkrankheit. Da die Schmerzen zunehmen, kann nur noch eine Op in Erwägung gezogen werden. Auf dem Hof wird Island-Stute Sky zur Prüfpatientin für Nachwuchs-Tierärztin Merle. Eine Lokalanästhesie am Huf soll die Ursache ihrer Lahmheit klären. Außerdem führt ein spontaner Außeneinsatz mit Coco Freudenberg vom Tiernotruf Düsseldorf zum geretteten Waschbär-Baby Lotte.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
SAT.1 GOLD
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Alle 6 Staffeln und Folgen