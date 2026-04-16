Endoskopie bei Pony WilliJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 8: Endoskopie bei Pony Willi
46 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Kater Coop macht mit rätselhaften Schmatzgeräuschen von sich reden. Kann der Doc dem Orientalisch-Kurzhaar endlich Erleichterung verschaffen? Gleichzeitig brauchen zwei Tierschutz-Patienten Hilfe: Schäfchen Cosmo leidet seit Jahren unter Hautproblemen, während sich die Hündin Nora nach einer schweren Unfall-Op erholen muss. Und Pony Willi muss jetzt ganz tapfer sein: Eine Endoskopie soll zeigen, wie ernst sein Asthma wirklich ist.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick