Im Zoo sind die Affen losJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 2: Im Zoo sind die Affen los
46 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12
Tanja wartet voller Hoffnung auf die Laborergebnisse von Pony Sky. Erst wenn die Blutwerte stimmen, darf die geschwächte Stute ihr neues Zuhause auf Gut Herrenhöhe beziehen. In der Praxis wird es derweil turbulent: Pinscher Sit stellt mit Zahnproblemen und typischen Flausen der Pubertät alle auf die Probe. Später steht für Dr. Dreesen außerdem noch ein Außentermin im Affen- und Vogelpark Eckenhagen auf dem Programm.
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