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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Zahnbehandlung bei Pony Sky

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 9vom 23.04.2026
Zahnbehandlung bei Pony Sky

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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 9: Zahnbehandlung bei Pony Sky

46 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Heute muss das Island-Pony Sky tapfer zur Zahnbehandlung, während Tanja überraschend ein "Verzehrverbot" vom Doc bekommt. In der Praxis schmiegt sich Meerschweinchen Bonnie tief ins Herz des Teams und auch Bulldogge Lilli trotzt erst frech, lässt sich dann aber doch therapieren. Beim Hausbesuch im Gnadenbrothof Ziegenhain setzen Doc Dreesen und Tiermedizin-Studentin Merle alles daran, dass Schafbock Cosmo nach einer langen Odyssee endlich neue Hoffnung bekommt.

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