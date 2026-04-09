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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Kater Nicki begeistert mit seinen Kunststücken

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 7vom 09.04.2026
Kater Nicki begeistert mit seinen Kunststücken

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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 7: Kater Nicki begeistert mit seinen Kunststücken

46 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

Freigänger-Kater Nicki begeistert alle mit seinen Kunststücken, doch nach einem dreitägigen Ausflug scheint etwas nicht zu stimmen. Auch Bulldoggen-Opa Julius, der an Hautproblemen und einer Arthrose leidet, fordert die ganze Aufmerksamkeit des Doc. Auf Gut Herrenhöhe erhält Pony Sky unterdessen eine aufwendige Huf-Pediküre. Ob sie damit wieder lahmfrei laufen kann? Und bei einem Außeneinsatz wartet Schäfchen Emma auf den Lämmchen-Check.

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