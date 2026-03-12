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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Zu Besuch bei süßen Jack Russell Terrier Welpen

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 3vom 12.03.2026
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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 3: Zu Besuch bei süßen Jack Russell Terrier Welpen

45 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12

Heute läuft auf Gut Herrenhöhe alles gleichzeitig: Während Mischling Justin eigentlich urlaubsreif sein soll, sorgt seine schmerzhafte Pfote für bange Blicke. Ablenkung bringen quirlige Jack-Russell-Welpen, die dem Doc kurz den Kopf verdrehen. Parallel bereiten Tanja und Pferdepflegerin Sandra den Einzug der kranken Ponys Sky und Willi vor. In Köln bekommt die mobile Praxis TIEMO wiederum prominente Unterstützung von Eishockey-Star Moritz Müller.

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