Zu Besuch bei süßen Jack Russell Terrier WelpenJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 3: Zu Besuch bei süßen Jack Russell Terrier Welpen
45 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12
Heute läuft auf Gut Herrenhöhe alles gleichzeitig: Während Mischling Justin eigentlich urlaubsreif sein soll, sorgt seine schmerzhafte Pfote für bange Blicke. Ablenkung bringen quirlige Jack-Russell-Welpen, die dem Doc kurz den Kopf verdrehen. Parallel bereiten Tanja und Pferdepflegerin Sandra den Einzug der kranken Ponys Sky und Willi vor. In Köln bekommt die mobile Praxis TIEMO wiederum prominente Unterstützung von Eishockey-Star Moritz Müller.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick