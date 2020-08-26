Tag 20: Alle gegen Emmy und Big Brothers große Enthüllung Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 20: Tag 20: Alle gegen Emmy und Big Brothers große Enthüllung
102 Min.Folge vom 26.08.2020Ab 12
Drama pur im Märchenland: An Tag 20 wenden sich alle bis auf Kathy und Katy von Emmy ab. Die Blondine muss allerhand fiese Kommentare einstecken und Kathy Kelly versucht, ein Machtwort zu sprechen.
