Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother

Tag 4: Der erste Exit - ein Schock für Katy Bähm!

SAT.1Staffel 2020Folge 4vom 10.08.2020
Tag 4: Der erste Exit - ein Schock für Katy Bähm!

Tag 4: Der erste Exit - ein Schock für Katy Bähm! Jetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 4: Tag 4: Der erste Exit - ein Schock für Katy Bähm!

146 Min.Folge vom 10.08.2020Ab 12

Es rumpelt im Märchenwald! An Tag 4 gerät Senay mit Emmy, Jasmin und Elene aneinander. Bei den heftigen Auseinandersetzungen fließen die Tränen in Strömen und Senay denkt sogar über einen freiwilligen Auszug nach. Einem anderen Bewohner bleibt hingegen keine Wahl: Die Zuschauer haben entschieden, wer auf die Exit-Liste kommt. Nun müssen die Bewohner im Märchenwald einen aus ihrer Gruppe nach Hause schicken.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
SAT.1
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 13 Staffeln und Folgen