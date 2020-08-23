Tag 17: Zwischen großen Emotionen und ganz viel nackter HautJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 17: Tag 17: Zwischen großen Emotionen und ganz viel nackter Haut
96 Min.Folge vom 23.08.2020Ab 12
An Tag 17 wird es emotional im Märchenland. Beim Bilder malen fließen bereits einige Tränen und der Exit von Adela sorgt bei Mischa für ein Stimmungs-Tief. Doch Emmy heitert nicht nur ihre Mitbewohner, sondern auch die Zuschauer mit ganz viel nackter Haut auf. Wenn ihr sehen wollt, was die Bewohner des Märchenlandes heute beschäftigt hat, dann schaut euch jetzt die ganze Folge an.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick