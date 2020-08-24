Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tag 18: Regelverstoß - Diese Strafe schockiert die Bewohner!

SAT.1Staffel 2020Folge 18vom 24.08.2020
132 Min.Folge vom 24.08.2020Ab 12

Tag 18 im Märchenland: Das Nomi-Ranking spaltet die Gruppe. Aus Freunden werden Feinde und plötzlich gerät auch Emmy ins Fadenkreuz. Außerdem: Big Brother greift durch. Nach verbotenen Absprachen zur Nominierung bestraft er die Bewohner gleich zweifach. Im Anschluss müssen die Nominierten um ihren Platz im Märchenland bangen. Simone, Ramin, Emmy oder Aaron - wer hat die Gunst der Zuschauer verloren und muss gehen? Das und mehr siehst du heute in Folge 18 von "Promi Big Brother" 2020.

