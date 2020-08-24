Tag 18: Regelverstoß - Diese Strafe schockiert die Bewohner! Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 18: Tag 18: Regelverstoß - Diese Strafe schockiert die Bewohner!
132 Min.Folge vom 24.08.2020Ab 12
Tag 18 im Märchenland: Das Nomi-Ranking spaltet die Gruppe. Aus Freunden werden Feinde und plötzlich gerät auch Emmy ins Fadenkreuz. Außerdem: Big Brother greift durch. Nach verbotenen Absprachen zur Nominierung bestraft er die Bewohner gleich zweifach. Im Anschluss müssen die Nominierten um ihren Platz im Märchenland bangen. Simone, Ramin, Emmy oder Aaron - wer hat die Gunst der Zuschauer verloren und muss gehen? Das und mehr siehst du heute in Folge 18 von "Promi Big Brother" 2020.
