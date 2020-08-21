Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tag 15: Simones Ausraster stürzt Katy & Kathy ins Tränenmeer

SAT.1Staffel 2020Folge 15vom 21.08.2020
142 Min.Folge vom 21.08.2020Ab 12

Tag 15 im Märchenland: Als Simone wegen einer Kleinigkeit ausrastet, mischen plötzlich alle Bewohner mit. Bei Katy Bähm und Kathy Kelly liegen die Nerven blank - sie brechen in Tränen aus. Nur im Märchenschloss ist die Stimmung zauberhaft: Emmy genießt das wohlverdiente Luxusleben und Werner und Ikke bleiben ihrer Bromance treu. Und dann geht auch noch Udo auf Emmys Flirtversuche ein! Doch dann folgt ein Exit, mit dem Emmy nicht gerechnet hat.

