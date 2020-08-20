Tag 14: Katys Selbstinszenierung sorgt für ZoffJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 14: Tag 14: Katys Selbstinszenierung sorgt für Zoff
89 Min.Folge vom 20.08.2020Ab 12
An Tag 14 geht es im Märchenland heiß her: Während Emmy bei Udo auf Tuchfühlung geht, haben die anderen erhitzte Gemüter. Das "Wer ist fake?"-Ranking sorgt für Beef und Tränen. Außerdem lästert Adela über Emmy und Simone und Katy nervt sowieso den gesamten Märchenwald. Nur Werner nimmt sie noch in Schutz. Das und mehr siehst du in Folge 14 von "Promi Big Brother" 2020.
