Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother

Tag 14: Katys Selbstinszenierung sorgt für Zoff

SAT.1Staffel 2020Folge 14vom 20.08.2020
Tag 14: Katys Selbstinszenierung sorgt für Zoff

Tag 14: Katys Selbstinszenierung sorgt für ZoffJetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 14: Tag 14: Katys Selbstinszenierung sorgt für Zoff

89 Min.Folge vom 20.08.2020Ab 12

An Tag 14 geht es im Märchenland heiß her: Während Emmy bei Udo auf Tuchfühlung geht, haben die anderen erhitzte Gemüter. Das "Wer ist fake?"-Ranking sorgt für Beef und Tränen. Außerdem lästert Adela über Emmy und Simone und Katy nervt sowieso den gesamten Märchenwald. Nur Werner nimmt sie noch in Schutz. Das und mehr siehst du in Folge 14 von "Promi Big Brother" 2020.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
SAT.1
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 13 Staffeln und Folgen