Promi Big Brother

Tag 14: Melanie zerfressen Zweifel - Uwe bleibt kalt

SAT.1Staffel 2021Folge 14vom 19.08.2021
92 Min.Folge vom 19.08.2021Ab 12

Nach zwei Wochen "Promi Big Brother" werden Danny Liedtke und Melanie Müller von ihren Gefühlen übermannt. Beide finden die Zeit, um über einige Dinge zu reflektieren. Melanies Eheprobleme hinterlassen nagende Zweifel in ihr. Hat sie ihren Ehemann zu lange auf Distanz gehalten? Uwe hingegen lässt die Gefühle der anderen Bewohner:innen wie Teflon an sich abprallen. Er distanziert sich immer mehr von der Gruppe und bleibt eiskalt.

