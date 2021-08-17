Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Tag 12: "Ich kannte sie nicht" - Babs lernt Danni richtig kennen

SAT.1Staffel 2021Folge 12vom 17.08.2021
Tag 12: "Ich kannte sie nicht" - Babs lernt Danni richtig kennen

75 Min.Folge vom 17.08.2021Ab 12

Die Fassaden beginnen langsam zu bröckeln. So sind sich die Bewohner:innen sicher, dass man Babs nicht vertrauen kann – oder wie kann es sonst sein, dass die Anglerin keinen der Promis aus dem Weltall kennt? Währenddessen schießt sich Bauer Uwe mit seinem Nichts-Tun auch immer mehr ins Aus, da ist Ärger vorprogrammiert. Doch langweilig wird es nicht, denn Eric berichtet von prickelnden Geschichten aus seinem Berufsleben. Das und mehr siehst du jetzt in Folge 12!

