Promi Big Brother
Folge 16: Tag 16: Big Brother fordert ein Opfer
74 Min.Folge vom 21.08.2021Ab 12
Tag 16 bei "Promi Big Brother" 2021 und die Luft wird dünner. Der große Bruder zeigt keine Gnade mehr und fordert große Opfer von den Weltraum-Bewohner:innen. Während Danny und Melli Haare lassen, steigt Paco freiwillig in die Raumstation hinab. Doch nicht alle sind so selbstlos, insbesondere Uwe zieht den Groll seiner Mitbewohner:innen durch sein Verhalten auf sich. Und: Es wird emotional - Marie und Ina erhalten ganz besondere Nachrichten von der Außenwelt. Das und mehr siehst du in Folge 16!
