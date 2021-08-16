Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Tag 11: Gitta und Pascal bereuen ihre Lebensentscheidungen

SAT.1Staffel 2021Folge 11vom 16.08.2021
Folge 11: Tag 11: Gitta und Pascal bereuen ihre Lebensentscheidungen

146 Min.Folge vom 16.08.2021Ab 12

Tag 11 bei „Promi Big Brother“ 2021 steht im Zeichen der Familie. Doch nicht für alle Weltraum-Bewohner:innen ist das ein einfaches Thema. Besonders Gitta und Pascal haben mit ihren Emotionen zu kämpfen. Welcher Tag der schlimmste in Pascals Leben war, und warum Gitta nie eine Familie gründen wollte, berichten beide unter Tränen. Außerdem kommt es zur Versöhnung zwischen Melanie und Eric, die unerwartet gefühlvoll wird. Doch neben all der Schwere gibt’s auch heiße Momente in der Raumstation.

