Tag 19: Der Kampf ums Finale nimmt Fahrt aufJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 19: Tag 19: Der Kampf ums Finale nimmt Fahrt auf
95 Min.Folge vom 24.08.2021Ab 12
Während Jörg Draeger die Show an Tag 18 verlassen musste, kreisen bei den restlichen Promis die Gedanken bereits ums Finale. Wer hat das größte Potential? Wer hat es am meisten verdient und wer vielleicht nicht? Die Bewohner:innen müssen sich jedoch noch ein paar Tage gedulden. Für einen Bewohner ist heute bereits Schluss mit träumen.
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick