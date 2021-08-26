Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Tag 21: Das Halbfinale - Die Promis fahren die Ellbogen aus

SAT.1Staffel 2021Folge 21vom 26.08.2021
Tag 21: Das Halbfinale - Die Promis fahren die Ellbogen aus

Tag 21: Das Halbfinale - Die Promis fahren die Ellbogen aus

Promi Big Brother

Folge 21: Tag 21: Das Halbfinale - Die Promis fahren die Ellbogen aus

96 Min.Folge vom 26.08.2021Ab 12

Nachdem alle Bewohner:innen den Big Planet verlassen mussten, kämpfen die restlichen Crew-Mitglieder der Raumstation nun im Alleingang um den Sieg und das Preisgeld von 100.000 Euro. So kurz vor dem Ziel wird so mancher Promi ungemütlich und fährt die Ellbogen aus. Auf der Reise durch das Halbfinale müssen gleich zwei Bewohner:innen die Ausfahrt nehmen. Wer bleibt im Rennen und steht somit im "Promi Big Brother"-Finale 2021?

