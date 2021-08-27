Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother

Tag 22: Das Finale

joyn-event02-hdStaffel 2021Folge 22vom 27.08.2021
Tag 22: Das Finale

Tag 22: Das FinaleJetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 22: Tag 22: Das Finale

171 Min.Folge vom 27.08.2021Ab 12

Das große Finale von "Promi Big Brother" 2021! An Tag 22 entscheidet sich, wer die Show als Gewinner:in verlassen wird und ein Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause nimmt. Die vier Finalist:innen Melanie Müller, Danny Liedtke, Uwe Abel und Papis Loveday haben drei Wochen lang gekämpft, gelitten, gebangt und gelacht - nun entscheidet das Publikum, wer den Sieg verdient hat. Schau dir jetzt die ganze Folge an und erfahre, für wen die Zuschauer:innen anrufen!

Weitere Folgen in Staffel 2021

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
joyn-event02-hd
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 13 Staffeln und Folgen