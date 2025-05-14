Richter Alexander Hold
Folge 251: Diätpläne durchkreuzt
42 Min.Ab 12
1. Fall: Hans-Herbert Schröder, Manager einer Dicken-Stripteasegruppe, soll seiner Stripperin Belinda Heinzmann Kortison verabreicht haben, um ihre Diätpläne zu verhindern. 2. Fall: Ralf Krüger ist angeklagt, die Alkoholentziehungskur seiner Tochter Lisa gestört zu haben, indem er sie zum Trinken verführte - Lisa wurde auch tatsächlich rückfällig.
