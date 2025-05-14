Zum Inhalt springenBarrierefrei
1. Fall: Rocco Hausmann wird vorgeworfen, Ester Montag nach einem Dorffest durch eine Horrorgeschichte eingeschüchtert und so zum Sex gezwungen zu haben. 2. Fall: Max Scholz erscheint nackt auf der Eröffnungsfeier von Julia Baumanns Café - und urinierte einem Gast ins Getränk und ins Essen. War Max Scholz wirklich auf der Flucht, so wie er behauptet?

