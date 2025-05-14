Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 394
43 Min.Ab 12

Dominic Faun wird beschuldigt, seiner Ex-Freundin Miriam Vorberg eine so genannte "Vergewaltigungsdroge" untergemischt und sie anschließend missbraucht zu haben. 2. Fall: Thorsten Wendler steht wegen Sachbeschädigung vor Gericht. Er soll aus Eifersucht das Architekturmodell seines Mitbewohners Mario Kettler zerstört und ihn somit um einen lukrativen Auftrag gebracht haben.

SAT.1
