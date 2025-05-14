Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Surfer in Gefahr

SAT.1Staffel 2Folge 397
Surfer in Gefahr

Surfer in GefahrJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 397: Surfer in Gefahr

42 Min.Ab 12

1. Fall: Vor einem Wettbewerb wurde Surf-As Ben am Strand von Hawaii fest in eine Hängematte verschnürt. Erst am nächsten Tag wurde er - von der Sonne fast ausgetrocknet - gerettet. Wollte seine Ex-Freundin verhindern, dass er das Preisgeld nutzt, um sich mit seiner neuen Liebe eine Existenz aufzubauen? 2. Fall: Kai Lehmann soll das Zimmer von Mascha Weber mit 70 Liter Hundekot verschmutzt haben. Wollte er sich dafür rächen, dass sie seine Beziehung zerstört hat?

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

