Richter Alexander Hold
Folge 606: Vergeltungsschlag
45 Min.Ab 12
1. Fall: Dominique soll ihren Ex-Freund Manuel in einen Rohrschacht gestoßen haben, wo er schwer verletzt und hilflos eine Nacht lag. War das ein Vergeltungsschlag? 2. Fall: Paul wird beschuldigt, in ein Tierversuchslabor eingebrochen zu sein und mehrere Affen befreit zu haben. Anschließend soll er den Leiter des Labors zu einem hochaggressiven Schimpansen in den Käfig gesperrt haben, der den Mann übel zugerichtet und mit lebensgefährlichen Affenpocken infiziert hat ...
