Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Vergeltungsschlag

SAT.1Staffel 4Folge 606
Vergeltungsschlag

VergeltungsschlagJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 606: Vergeltungsschlag

45 Min.Ab 12

1. Fall: Dominique soll ihren Ex-Freund Manuel in einen Rohrschacht gestoßen haben, wo er schwer verletzt und hilflos eine Nacht lag. War das ein Vergeltungsschlag? 2. Fall: Paul wird beschuldigt, in ein Tierversuchslabor eingebrochen zu sein und mehrere Affen befreit zu haben. Anschließend soll er den Leiter des Labors zu einem hochaggressiven Schimpansen in den Käfig gesperrt haben, der den Mann übel zugerichtet und mit lebensgefährlichen Affenpocken infiziert hat ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen