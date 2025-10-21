Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 618
44 Min.Ab 12

1. Fall: Dagmar soll die Saunabänke ihres Hauses so präpariert zu haben, dass sich ihr Mann Verätzungen an Rücken und Gesäß zugezogen hat. Angeblich wollte sie ihm damit die Lust auf die frivolen Saunapartys vermiesen, die er heimlich mit der Nachbarschaft veranstaltete. 2. Fall: Harry soll seinen Kampfhund auf seinen verhassten Nachbarn Ferdinand gehetzt und danach mit einer Axt dessen Wohnung verwüstet haben. War dieser Amoklauf Resultat eines erbitterten Nachbarschaftskrieges?

