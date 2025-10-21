Richter Alexander Hold
Folge 621: Pin-Up im Rollstuhl
44 Min.Ab 12
1. Fall: Ist der erfolglose Fotograf Andreas dafür verantwortlich, dass seine Ex-Freundin, ein ehemaliges Pin-Up, in einen Kellerschacht stürzte und seither im Rollstuhl sitzt? Gönnte er seiner Ex-Freundin den plötzlichen Erfolg nicht? 2. Fall: Der spielsüchtige Rolf ist angeklagt, die Gerichtsvollzieherin Clementine mit einer Statue bedroht und dann brutal gegen einen Glastisch gestoßen zu haben. Rastete er aus, weil die Pfändung seines letzten Besitzes bevorstand?
