SAT.1Staffel 4Folge 623
44 Min.Ab 12

1. Fall: Peggy soll ihre Mitschülerin Alexa in der Dusche der Internats-Sporthalle überfallen und misshandelt haben. Wurde sie zum Folterknecht, weil sie neidisch auf die reiche und schöne Alexa war? 2. Fall: Der Mathelehrer Ludwig Hatzfeld steht vor Gericht, weil er seine Schülerin Jacqueline während einer Prüfung sexuell belästigt haben soll. Behauptet die 17-Jährige das nur, um den ungeliebten Lehrer loszuwerden oder ist der Pädagoge ein Triebtäter?

SAT.1
