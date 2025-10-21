Unverantwortliche BabysitterinJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 627: Unverantwortliche Babysitterin
44 Min.Ab 12
1. Fall: Die 17-jährige Babysitterin Jasmin wird dafür verantwortlich gemacht, dass der achtjährige David in Glasscherben getreten ist und sich Hand und Fuß aufgeschnitten hat. Hat sie über das Zusammensein mit ihrem Freund Julian ihre Pflichten vernachlässigt? 2. Fall, Teil1: Der Angeklagte Markus soll sich selbst 24 Stunden in einen Keller gesperrt haben. Fügte er sich zudem mehrere Schnittverletzungen zu, um sie der Frau seines Psychotherapeuten Dr. Kai Steger anzuhängen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick