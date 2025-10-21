Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Unverantwortliche Babysitterin

SAT.1Staffel 4Folge 627
Unverantwortliche Babysitterin

Unverantwortliche BabysitterinJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 627: Unverantwortliche Babysitterin

44 Min.Ab 12

1. Fall: Die 17-jährige Babysitterin Jasmin wird dafür verantwortlich gemacht, dass der achtjährige David in Glasscherben getreten ist und sich Hand und Fuß aufgeschnitten hat. Hat sie über das Zusammensein mit ihrem Freund Julian ihre Pflichten vernachlässigt? 2. Fall, Teil1: Der Angeklagte Markus soll sich selbst 24 Stunden in einen Keller gesperrt haben. Fügte er sich zudem mehrere Schnittverletzungen zu, um sie der Frau seines Psychotherapeuten Dr. Kai Steger anzuhängen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen