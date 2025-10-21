Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Blind vor Hass

SAT.1Staffel 4Folge 654
Blind vor Hass

Richter Alexander Hold

Folge 654: Blind vor Hass

44 Min.Ab 12

Blind vor Hass soll Sebastian mit einer Armbrust versucht haben, Brigitte umzubringen. Die Frau soll im Dorf Gerüchte verbreitet haben, dass der Angeklagte seine zehnjährige Tochter sexuell missbraucht! Sind dem Angeklagten die Sicherungen durchgebrannt? Oder hat sich das Opfer durch ihre miese Gerüchteküche noch mehr Feinde gemacht, die sie mundtot machen wollten?

SAT.1
