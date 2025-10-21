Richter Alexander Hold
Folge 658: Tatort Geldautomat
44 Min.Ab 12
1. Fall: Die beiden Schüler Achim und Martin sind angeklagt, ihrer Mitschülerin Nathalie aufgelauert und sie gezwungen zu haben, 500 Euro an einem Geldautomaten abzuheben. Danach sollen sie ihr mit dem Tod gedroht haben, sollte sie von dem Überfall erzählen... 2. Fall: Der Tankwart Ralf soll die 19-jährige Lisa in einem Bürocontainer eingesperrt und unter massiven Drohungen dazu gezwungen haben, in einer Waschanlage vor einer Horde Autofanatiker zu strippen.
