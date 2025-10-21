Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Musiker niedergeschlagen

SAT.1Staffel 4Folge 660
Musiker niedergeschlagen

Musiker niedergeschlagenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 660: Musiker niedergeschlagen

44 Min.Ab 12

1. Fall: Olivia soll ihren Ex-Freund Jochen mit einer Gitarre niedergeschlagen haben, als sie seine Noten- und Songblätter klaute. Konnte sie es nicht ertragen, dass er als Musiker erfolgreich war und nichts mehr von ihr wissen wollte? Oder steckt ein ehemaliges Bandmitglied dahinter? 2. Fall: Sportlehrer Holger ist angeklagt, seine Schülerin Madeleine massiv sexuell belästigt zu haben. Nutzte er die wehrlose Situation des Mädchens bei Bodenturnen aus, um sie zum Sex zu zwingen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen