Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Teurer Schwächeanfall

SAT.1Staffel 4Folge 670
Teurer Schwächeanfall

Teurer SchwächeanfallJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 670: Teurer Schwächeanfall

45 Min.Ab 12

Die Prostituierte Petra soll zusammen mit ihrem Zuhälter Franco den Schwächeanfall eines Freiers dazu benutzt haben, dessen Haus auszurauben. Als sie von der Hausherrin plötzlich überrascht wurden, soll Petra sie mit einer 1,5 Liter-Champagner-Flasche brutal niedergeschlagen haben. Jetzt beschuldigen sich Petra und Franco gegenseitig ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen