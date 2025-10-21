Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Nachbarschaftsstreit eskaliert

SAT.1Staffel 4Folge 693
Nachbarschaftsstreit eskaliert

Nachbarschaftsstreit eskaliertJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 693: Nachbarschaftsstreit eskaliert

45 Min.Ab 12

1. Fall: Stefan soll die Katze seiner Nachbarin Renate erschlagen und die Frau ein Wochenende in ihrer Wohnung eingeschlossen haben. War das der Höhepunkt eines Streits? Wer sonst hätte einen Grund gehabt, der Frau so etwas anzutun? 2. Fall: Das 17-jährige Heimkind Timo wird beschuldigt, Frank im Stadtwald aufgelauert und ihn mit einem Schlagring zusammengeschlagen zu haben. Wollte Timo ihn ausrauben, um seine Drogensucht zu finanzieren?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen