Richter Alexander Hold
Folge 700: Kanonenschlag
45 Min.Ab 12
1. Fall: Als sich der Hausmeister Hans-Jörg im Heizungskeller befand, soll seine Nachbarin Ulrike einen Silvesterböller in den Raum geschmissen haben. Wollte sich die Angeklagte dafür rächen, dass sich der Mann ständig über ihre Lärmbelästigung aufregt? 2. Fall: Pfarrer Grauner wird beschuldigt, seinen Beichtstuhl verwanzt und den Bürgermeister von Grabenheim mit dessen pikanter Beichte um 5.000 Euro erpresst zu haben.
