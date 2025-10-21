Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Tragischer Geburtstag

SAT.1Staffel 4Folge 701
Tragischer Geburtstag

Tragischer GeburtstagJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 701: Tragischer Geburtstag

44 Min.Ab 12

Der 22-jährige Till ist angeklagt, seiner Freundin Lisa-Marie an ihrem 18. Geburtstag Crack gegeben zu haben - sie starb wenig später an einer Überdosis. Till behauptet, er sei unschuldig und habe mit Drogen nichts mehr zu tun! Aber wieso wurde er am Morgen der Verhandlung blutverschmiert in der Tiefgarage des Gerichts gefunden?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen