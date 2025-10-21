Richter Alexander Hold
Folge 703: Ätzender Strip
46 Min.Ab 12
1. Fall: Karin soll ein stark ätzendes Mittel auf die Klobrille der Stripperin Nadine geschüttet haben - das führte zu schweren Verätzungen bei der Frau. Wollte Karin damit verhindern, dass sich ihr Mann weiterhin die Shows der Stripperin ansieht? 2. Fall: Andreas wird beschuldigt, seinen Nachbarn Hannes durch dessen Schlafzimmerfenster in Unterwäsche fotografiert und die Bilder in Plakatgröße in der ganzen Straße aufgestellt zu haben ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick