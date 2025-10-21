Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Im Aquarium ertränkt

SAT.1Staffel 4Folge 707
Im Aquarium ertränkt

Im Aquarium ertränktJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 707: Im Aquarium ertränkt

46 Min.Ab 12

Vermieter Holger wird beschuldigt, seine Nachbarin Louise vergewaltigt und anschließend in ihrem Aquarium ertränkt zu haben. Wollte er verhindern, dass sie ihn anzeigt? Oder ist Louises Ehemann ausgerastet, weil er dachte, dass seine Frau ihn betrogen hat? Was hat es mit den Gerüchten auf sich, die man sich über Holger erzählt?

