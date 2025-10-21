Richter Alexander Hold
Folge 736: Peilsender
45 Min.Ab 12
Stefanie soll die Ehefrau ihres Ex-Lovers überfallen und ausgeraubt haben. Tat sie es aus Hass auf ihre Nebenbuhlerin oder brauchte sie für ihre kranke Schwester dringend Geld? 2. Fall: Peter soll sich nackt an das Bett von Tamara gefesselt haben - auf einen Zettel hatte er geschrieben, Tamara müsse sterben, wenn sie nicht mit ihm schlafen würde. Wollte Peter Sex mit Tamara erzwingen oder war er nur das Werkzeug von Tamaras betrogenem Ex.
